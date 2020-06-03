Брэд Питт проехался по улицам Лос-Анджелеса в серебряном шлеме и раздал автографы в пробке

Один поклонник с отличным зрением опознал замаскированного Бреда и подошел к нему с просьбой сфотографироваться.

Голливудская звезда Брэд Питт был пойман фотообъективом папарацци во время своей уличной поездки на мотоцикле BMW.

56-летний актер пытался смешаться с толпой, надев на лицо серебряный шлем, но ему это не удалось.

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Один поклонник с отличным зрением опознал замаскированного Бреда и подошел к нему с просьбой сфотографироваться. На что знаменитость отреагировал спокойно и согласился на селфи во время автомобильной пробки посреди дороги.

Брэд Питт выбрал яркий зеленый бомбер и не забыл о защитной маске, роль которой исполнила мотоциклетная бандана.

Фото можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал УНИАН, голливудская актриса и звезда известных американских сериалов Риз Уизерспун высказалась в поддержку масштабных акций протеста в США после смерти темнокожего мужчины во время задержания белыми копами.

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