Брэд Питт проехался по улицам Лос-Анджелеса в серебряном шлеме и раздал автографы в пробке
Голливудская звезда Брэд Питт был пойман фотообъективом папарацци во время своей уличной поездки на мотоцикле BMW.
56-летний актер пытался смешаться с толпой, надев на лицо серебряный шлем, но ему это не удалось.
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Один поклонник с отличным зрением опознал замаскированного Бреда и подошел к нему с просьбой сфотографироваться. На что знаменитость отреагировал спокойно и согласился на селфи во время автомобильной пробки посреди дороги.
Брэд Питт выбрал яркий зеленый бомбер и не забыл о защитной маске, роль которой исполнила мотоциклетная бандана.
Фото можно посмотреть по ссылке.
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