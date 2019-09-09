"Однажды в Голливуде": Брэд Питт рассказал о "возбуждающей идее" сделать сериал

Отснятого материала может хватить на то, чтобы смонтировать несколько серий.

Актер Брэд Питт подтвердил, что режиссер Квентин Тарантино обсуждал идею превратить фильм «Однажды в Голливуде» в мини-сериал.

Читайте также«Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино: обзор без спойлеровОб этом сообщил журналист The New York Times Кайл Бучанан, сообщает Movieweb.

Так, отвечая на вопрос журналиста, может ли Тарантино сделать из «Однажды в Голливуде» сериал, Питт сказал: «Да, мы говорили об этом. Это довольно возбуждающая идея».

Отмечается, что режиссерская версия фильма длится 4 часа 20 минут, версия для проката – 2,5 часа. В нее не вошли многие сцены, которые было бы интересно увидеть фанатам, а отснятого материала вполне может хватить на то, чтобы смонтировать мини-сериал из нескольких эпизодов.

Как раньше сообщал УНИАН, Квентин Тарантино заявил, что хочет снять «суперфильм», который подвел бы итоги всех его предыдущих картин.