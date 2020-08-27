Ступке исполнилось бы 78 лет / Скриншот YouTube
Украинскому актеру Богдану Ступке 27 августа могло бы исполниться 78 лет. Но его жизнь оборвалась 22 июля 2012 года.
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За свою кинокарьеру Ступка получил 15 наград и призов, включая "Нику" и три "Золотых орла". Первая волна популярности к нему пришла посл роли Блинова в военной драме "Свои". А вот закрепил он свой авторитет в кино после роли Константы в ленте "Сердце на ладони".
В связи с таким знаменательным днем мы собрали для вас лучшие фильмы с участием Богдана Ступки.
"Кайдашева семья"
"Черная рада"
"Тарас Бульба"
"Свои"
"Сердце на ладони"
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