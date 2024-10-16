Много любви и звездных актеров: 18 ноября на ТЕТ стартует премьера сериала 'Успеть до 30. Второй сезон'

Уже 18 ноября на телеканале ТЕТ покажут продолжение комедийного сериала "Успеть до 30. Второй сезон". Премьерные серии будут выходить с понедельника по четверг в 22:00. Какие приключения ждут нашу четверку друзей на пути к осуществлению мечты и кто из секс-символов украинского кино присоединится к основному актерскому касту, раскрываем далее.

Второй сезон комедии "Успеть до 30" пропитан мечтами, юмором, амбициями, дружбой, авантюрами, поиском себя, а также любовью. Чувства постигнут не только Иру, которая мечтает выйти замуж до 30, а всех главных персонажей без исключения. Героиню Дарьи Петрожицкой окружат вниманием звездные украинские актеры - Тарас Цимбалюк, Андрей Исаенко и Константин Октябрьский. Эти трое красавцев будут бороться за сердце нашей зажигательной Ирки, а она попытается разобраться во всех феромонах, чтобы сказать желанное "да".

"Успеть до 30. Второй сезон" подарит больше встреч с еще одним любимцем зрителей - Артуром Логаем. Его отношения с героиней Анны Кошмал Сашей наберут такие обороты, что парень переедет в квартиру девушек. Поэтому бытовых конфликтов в сериале станет больше. Что касается самой Саши, то за полгода она развлечется так, что устанет от собственного легкомыслия. Поэтому в новых сериях девушка будет искать дело всей своей жизни, и попытается успеть сделать это до 30.

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Героиня Анастасии Остреиновой Люба останется верна своей цели - собрать деньги, чтобы восстановить старое родительское кафе. А также неожиданно сблизится с Фимой, которого сыграл Дмитрий Вивчарюк. Он, кстати, тоже обзаведется целью - начнет с Любой совместный бизнес и попытается закрепиться в ее сердце как можно дольше.

Куда приведут героев амурные дела и любовные треугольники, смотрите в продолжении сериала "Успеть до 30. Второй сезон" с 18 ноября на телеканале ТЕТ. Включайте премьеру с понедельника по четверг в 22:00 и следите за авантюрным челленджем до 30 в исполнении любимых актеров.

Напомним:

Премьера первого сезона комедийного сериала "Успеть до 30" состоялась осенью 2023 года, и он стал настоящим хитом. Первый сезон рассказывает о случайном знакомстве четырех кардинально разных друзей - Иры из ювелирного салона, карьеристки Саши, Любы, которая мечтает покорить Киев, и легкомысленного весельчака Фимы. Они никогда не встретились бы вместе, если бы девушки не праздновали свои дни рождения наедине. Всем им исполнилось 29 лет, и из-за этого совпадения героини обещают друг другу воплотить самые смелые мечты до 30 - выйти замуж, почувствовать вкус настоящей жизни и восстановить родительское кафе. В бурную праздничную ночь именинницы оказались на пороге квартиры Фимы, безвозвратно впутав его в свой челлендж до 30.

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