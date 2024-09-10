На экраны украинских кинотеатров фильм-сенсация 81-го Венецианского кинофестиваля выйдет в начале 2025 года.

Украинские киноманы смогут посмотреть на больших экранах эротический триллер "Малышка" (Babygirl), за роль в котором оскароносная Николь Кидман получила Кубок Вольпи нынешнего Венецианского кинофестиваля.

В центре сюжета фильма – властная руководительница международной корпорации Роми, которая закручивает роман со своим стажером Сэмюэлем. Их отношения нарушают не только корпоративную этику, но и нормы общественной морали, ведь парень намного моложе давно замужней главной героини. Но страсть берет верх над разумом. Вместе они исследуют вопросы сексуальности, власти и доминирования в современном мире корпоративной культуры.

Главной звездой ленты является топ-звезда Голливуда Николь Кидман ("Мулен Руж", "Часы", "Догвилль", "С широко закрытыми глазами", франшиза "Аквамен"). За роль в этом фильме актриса получила одну из самых престижных наград в мире – "Кубок Вольпи". Кидман была признана лучшей актрисой по результатам голосования жюри Венецианского кинофестиваля, завершившегося 7 сентября. Звезда была вынуждена покинуть церемонию награждения прямо с красной дорожки из-за того, что она узнала о смерти матери. Позже актриса выпустила специальное обращение для прессы и фанатов, в котором поблагодарила за главную награду фестиваля и посвятила ее матери.

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Центральную мужскую роль сыграл один из самых перспективных актеров своего поколения – Харрис Дикинсон ("Треугольник печали", "Железный коготь", "Там где раки поют", "Малифисента").

К звездному касту также присоединились Софи Уайд ("Говори со мной") и культовый Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", трилогия "Дети шпионов").

Режиссером одного из самых провокационных фильмов года выступила нидерландский режиссер, актриса и писательница Галина Райс ("Черная книга", "Операция "Валькирия", "Тело тело тело").

За производство фильма ответственна самая прогрессивная студия современности – А24, которая подарила зрителям такие хиты, как "Ex Machina", "Ведьма", "Все везде и сразу", "Восстание Штатов", трилогия "Х", шоу "Эйфория" и многие другие.

Лента станет первым фильмом А-класса с маркировкой "только для взрослых" на украинских экранах за много лет. На данный момент, фильм уже признан международной прессой и критиками выдающимся, а эксперты предсказывают ему не только успех в прокате, но и многочисленные номинации на премии "Оскар" и "Золотой Глобус".

"Николь Кидман продемонстрировала сильную и захватывающую игру, которая является самой смелой за последние годы", – пишет о ленте ВВС.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Оценить эротический триллер и игру его главной звезды можно будет только в кинотеатрах уже зимой 2025 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films.

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