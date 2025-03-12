Также уже вышел первый трейлер новой части во франшизе.

Знаменитый канадский режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности съемок третьего фильма во франшизе "Аватар". Кинозвезда, известный также по картинам "Титаник" и "Терминатор", рассекретил официальное название новой ленты.

Как сообщает издание Deadline, официальным названием третьего фильма станет "Аватар: Огонь и пепел". Знаменитость рассказал, что эта часть по хронометражу будет длиннее других двух картин во франшизе. Предыдущая лента "Аватар: Путь воды" длится 3 часа и 12 минут. Какой именно будет продолжительность нового "Аватара" пока неизвестно, но ожидается, что она даже побьет рекорд "Титаника" 1997 года с его 3 часами и 14 минутами.

"Словом, у нас было слишком много замечательных идей, заключенных в первое действие фильма 2. В ретроспективе "Аватар: Путь воды" двигался, как скоростной поезд, и мы недостаточно изучали характер. Поэтому я сказал: "Ребята, мы должны разделить его". Третий фильм на самом деле будет немного длиннее, чем фильм 2", - рассказал Кэмерон.

Видео дня

Новый фильм "Аватар: Огонь и пепел" выпустит студия 20th Century Fox Премьера запланирована на 19 декабря 2025 года. Киностудия уже показала первый трейлер ленты.

Что известно о фильмах "Аватар"

Создание первой части во франшизе началось в середине 1990-х годов, когда Кэмерон написал 80-страничную концепцию сценария фильма. Однако картина увидела свет только в 2009 году. Лента получила три премии "Оскар" и собрала в мировом прокате более 2,7 млрд долларов.

По сюжету события происходят в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал "анобтаниум" на Пандоре. Группа исследователей, которая занимается добычей ресурсов, угрожает существованию местного племени нави. Со временем между людьми и нави начинается война, которую, хоть и с большими потерями, выигрывают последние.

В 2022 году вышла вторая часть "Аватар: Путь воды". В ней события разворачиваются после того, как главные герои Джейк и Нейтири снова сталкиваются с угрозой вторжения людей в их мир. Они обращаются за помощью к вождю клана Меткаина с Пандоры и сталкиваются с новыми испытаниями.

Напомним, ранее Джеймс Кэмерон уехал из США из-за Дональда Трампа. Режиссер обеспокоен ситуацией в Америке после того, как президентом стал Трамп. По его словам, "Америка при Трампе отвернулась от всего достойного". Стало известно, где теперь будет жить знаменитость.

Вас также могут заинтересовать новости: