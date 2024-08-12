Легендарный "Аватар" вернется на большие экраны. На днях студия Disney анонсировала дату выхода третьего фильма франшизы. Об этом пишет издание Variety.
Известно, что новый фильм будет называться "Аватар: Огонь и пепел". Режиссером станет Джеймс Кэмерон, который снимал и предыдущие части. Именно он и объявил, что старт проката киноленты будет 19 декабря 2025 года.
"Вы увидите гораздо больше Пандоры, чем видели когда-либо прежде. Это безумное приключение и пир для глаз, но в нем также очень высокие эмоциональные ставки, большие, чем когда-либо. Мы вступаем в действительно сложную территорию для всех персонажей, которых вы знаете и любите", - заявил Кэмерон.
Интересно, что режиссер пока не показал кадры из нового фильма, но продемонстрировал несколько концепт-артов, на которых изображены персонажи в небе и в окружении огня. А название он объяснил так:
"Огонь может быть и ненавистью, и насилием, и травмой, и властью, и злоупотреблением властью. Что представляет собой пепел? По моему мнению, в этом фильме он представляет последствия всей этой энергии - горе и необходимость жить с тем, что ты сделал".
Что известно о фильме "Аватар: Огонь и пепел"
В новом фильме "Аватар: Огонь и пепел" события будут разворачиваться после того, как главные герои Джейк и Нейтири встретятся с народом пепла, который желает власти и насилия.
Кроме Сэма Уортингтона и Зои Салданы, в фильме также будут играть такие актеры: Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Тринити Джо-Ли Блисс и другие.
К слову, "Аватар: Огонь и пепел" снимали одновременно с предыдущей частью "Аватар: Путь воды", которая вышла в 2022 году.
Напомним, ранее стало известно, что фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом получит продолжение в виде сериала.