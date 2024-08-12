Создатели киноленты рассказали первые подробности сюжета.

Легендарный "Аватар" вернется на большие экраны. На днях студия Disney анонсировала дату выхода третьего фильма франшизы. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что новый фильм будет называться "Аватар: Огонь и пепел". Режиссером станет Джеймс Кэмерон, который снимал и предыдущие части. Именно он и объявил, что старт проката киноленты будет 19 декабря 2025 года.

"Вы увидите гораздо больше Пандоры, чем видели когда-либо прежде. Это безумное приключение и пир для глаз, но в нем также очень высокие эмоциональные ставки, большие, чем когда-либо. Мы вступаем в действительно сложную территорию для всех персонажей, которых вы знаете и любите", - заявил Кэмерон.

Интересно, что режиссер пока не показал кадры из нового фильма, но продемонстрировал несколько концепт-артов, на которых изображены персонажи в небе и в окружении огня. А название он объяснил так:

"Огонь может быть и ненавистью, и насилием, и травмой, и властью, и злоупотреблением властью. Что представляет собой пепел? По моему мнению, в этом фильме он представляет последствия всей этой энергии - горе и необходимость жить с тем, что ты сделал".

Что известно о фильме "Аватар: Огонь и пепел"

В новом фильме "Аватар: Огонь и пепел" события будут разворачиваться после того, как главные герои Джейк и Нейтири встретятся с народом пепла, который желает власти и насилия.

Кроме Сэма Уортингтона и Зои Салданы, в фильме также будут играть такие актеры: Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Тринити Джо-Ли Блисс и другие.

К слову, "Аватар: Огонь и пепел" снимали одновременно с предыдущей частью "Аватар: Путь воды", которая вышла в 2022 году.

Напомним, ранее стало известно, что фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом получит продолжение в виде сериала.

Вас также могут заинтересовать новости: