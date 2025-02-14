В украинский прокат фильм выйдет 24 апреля 2025 года.

Вышел первый триллер экшн-триллера "Аудитор 2" (The Accountant 2), главную роль в котором снова исполнил Бен Аффлек ("Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Перл-Харбор", "Лига справедливости", "Эйр").

Главный герой фильма – мужчина по имени Кристиан Вулфф, у которого есть талант к решению сложных проблем. Когда убийцы его давнего знакомого оставляют после себя загадочное послание – "найди аудитора", Вулфф берется за расследование, однако осознает, что ему нужны более радикальные методы. Он обращается за помощью к своему опасному брату Браксу, и вместе с заместителем директора Министерства финансов США Мэрибет Мединой они раскрывают зловещий заговор, но становятся мишенями безжалостной организации убийц, готовых на все, чтобы скрыть свои секреты.

Помимо Аффлека, к своим ролям во втором фильме вернулись Джон Бернтал ("Ярость", "Аутсайдеры", сериалы "Ходячие мертвецы", "Каратель"), Синтия Аддай-Робинсон ("Аудитор", сериалы "Стрела", "Властелин колец: Кольца власти"), Дж. К. Симмонс ("Ла Ла Лэнд", "Человек-паук", "Кодовое имя "Красный") и другие.

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Снял сиквел Гэвин О'Коннор, который также был режиссером первого "Аудитора".

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 24 апреля 2025 года.

Напомним, триллер "Аудитор" вышел на экраны в 2016 году. Он рассказывал о гениальном математике, который зарабатывает на жизнь подделкой бухгалтерских отчетов для богатых клиентов. Когда Министерство финансов начинает следить за его деятельностью, появляются куча трупов.

Фильм получил средние отзывы от критиков, но понравился зрителям. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 53% одобрения от критиков и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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