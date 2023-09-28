В прокат фильм должен выйти 2 февраля 2024 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер шпионского комедийного боевика "Аргайл" (Argylle), одну из ролей в котором исполнил Генри Кавилл.

В центре сюжета фильма – замкнутая автор шпионских романов о суперагенте Аргайле Элли Конвей. Она почти не выходит из дома и ни с кем не общается, кроме своей матери и любимого кота Алфи. Аж вдруг Элли попадает в реальный мир шпионажа, когда сюжеты ее книг слишком приближаются к деятельности зловещего подпольного синдиката. Затем на горизонте появляется настоящий шпион Эйден, чтобы якобы спасти ее от похищения или убийства (или того и другого), и в результате Элли и ее кот погружаются в тайный мир, где ничто и никто не является тем, чем кажется.

Роль Элли исполнила Брайс Даллас Ховард ("Таинственный лес", "Мир юрского периода", "Рокетмен"), а Эйдена сыграл Сэм Роквелл ("Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Кролик Джоджо"). Генри Кавиллу ("Человек из стали", "Миссия невыполнима: Фолаут", "Ведьмак") досталась роль шпиона из книг Аргайла.

Также в фильме сыграли Брайан Крэнстон ("Драйв, "Арго", сериал "Во все тяжкие"), Кэтрин О'Хара ("Битлджус", "Один дома", "Продавцы боли"), Джон Сина (сериал "Миротворец", фильмы "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Сэмюэль Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный", франшиза "Мстители"), Ариана Дебоз ("Вестсайдская история", сериал "Мир Дикого Запада"), София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Экстаз", "Мятежная Луна") и поп-звезда Дуа Липа ("Барби").

Режиссером фильма выступил Мэтью Вон (трилогия "Кингсман", дилогия "Пипец", "Люди Икс: Первый класс", "Люди Икс: Дни минувшего будущего"). Сценарий к фильму написал Джейсон Фукс ("Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", "Чудо-Женщина"), также он сыграл одну из второстепенных ролей в фильме.

В прокат фильм должен выйти 2 февраля 2024 года, а позже он будет выпущен онлайн на Apple TV+.

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