Фильм не будет римейком или продолжением ленты 2000 года, а станет новой экранизацией романа.

Главную роль Патрика Бейтмана в новой ленте "Американский психопат" сыграет американский актер, номинированный на премию "Оскар", звезда картин "Повелители воздуха" и "Дюна: Часть вторая" Остин Батлер. Он заменит своего коллегу Кристиана Бейла, который снялся в культовом одноименном фильме ужасов 2000 года.

Об этом сообщило Variety. По данным издания, режиссером нового "Американского психопата" станет Лука Гуаданьино. Он наиболее известен по картинам "Назови меня своим именем" и "Претенденты". Стало известно, что режиссер не планирует переделывать или продолжать адаптацию Мэри Гаррон, которая вышла 24 года назад. Гуаданьино хочет создать интерпретацию одноименного романа Брета Истона Эллиса 1991 года.

Сценарий к новому фильму напишет Скотт З. Бернс, который ранее работал над лентами "Заражение", "Побочные эффекты" и "Информатор". Производством картины будет заниматься Lionsgate.

Отметим, что ранее ходили слухи, что главная роль Патрика Бейтмана может достаться Джейкобу Элорди - звезде сериала "Эйфория". Однако позже стало известно, что все же в этого персонажа перевоплотится Батлер.

О чем фильм "Американский психопат" (2000 года)

Действие происходит в Нью-Йорке 1980-х годов. Главный герой Патрик Бейтман является успешным и харизматичным молодым финансистом, у которого роскошная жизнь: стильные костюмы, дорогие рестораны, элитные клубы. Но за внешней маской идеального мужчины скрывается жестокий и безжалостный убийца. Патрик ведет двойную жизнь. В частности, днем он работает на престижной должности в инвестиционной компании, а ночью убивает женщин.

К слову, в 2002 году вышел сиквел - "Американский психопат 2" - с Милой Кунис и Уильямом Шетнером в главных ролях.

Напомним, ранее мы делали обзор на фильм "Байкеры" с Остином Батлером и Томом Харди. УНИАН поделился впечатлениями об основанной на реальных событиях криминальной драме.

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