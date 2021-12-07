В украинский прокат фильм с Брэдли Купером и Кейт Бланшет в главных ролях выйдет 20 января 2022 года.

Вышел новый трейлер нуарного триллера "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley) от признанного мастера жанра Гильермо дель Торо ("Хеллбой: Герой из ада", "Лабиринт Фавна", "Багровый пик", "Форма воды").

Как сообщает Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 20 января 2022 года.

Картина собрала действительно звездный актерский состав: Кейт Бланшетт ("Властелин Колец", "Загадочная история Бенджамина Баттона"), Брэдли Купер ("Американская афера", "Рождение звезды"), Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона", "Она"), Пол Андерсон ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Выживший"), Уиллем Дефо ("Антихрист", "Тень вампира"), Мэри Стинберген ("Прислуга", "Никсон"), Тони Коллетт ("Шестое чувство", "Часы"), Рон Перлман ("Хеллбой: Герой из ада", "Драйв") и другие.

В центре сюжета ленты "Аллея ужаса" – амбициозный карнавальный фокусник (Брэдли Купер). У него есть талант манипулировать людьми несколькими хорошо подобранными словами. Однажды он знакомится с женщиной-психиатром (Кейт Бланшетт), которая является даже опаснее него самого.

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Автор: Марина Григоренко