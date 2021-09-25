Гильермо признался, что по его подсчетам он потратил 16 лет жизни на написание сценариев, которые в итоге так и не увидели свет.

Знаменитый 56-летний режиссер Гильермо дель Торо снял, спродюсировал и написал сценарии к десяткам фильмов, но мог бы сделать еще больше.

Гильермо признался, что по его подсчетам он потратил 16 лет жизни на написание сценариев, которые в итоге так и не увидели свет. При этом он не считает, что это было время, потраченное впустую, а принимает его за опыт.

"По моим подсчетам, я написал или участвовал в написании около 33 сценариев. По 2-3 из них снимали другие режиссеры, 11 поставил я. Так что около 20 сценариев не было использовано. Каждый занимает 6-10 месяцев работы, так что в сумме на них ушло примерно 16 лет. Зато это опыт и развитие навыков", — написал дель Торо в Twitter.

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Сейчас дель Торо активно работает над ремейком фильма "Аллея кошмаров". Это будет фильм в стиле хоррора, который по ходу сюжета разрушает атмосферу мистики и дает зрителю логическое объяснение происходящего, передает popcornnews.

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Автор: Ирина Погорелая