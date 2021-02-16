Лауреат премии "Золотой глобус" и звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж в эксклюзивном фрагменте криминального триллера "Аферистка" заставляет по-новому взглянуть на мотивацию его персонажа.
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Новый тизер фильма "Аферистка" специально для УНИАН предоставила компания "Вольга Украина".
Динклэйдж играет мафиози, который не привык слышать, что что-то может идти не по плану. Например, раз в месяц он привычно встречается с одной женщиной в годах - "Дженнифер Питерсон", которая на самом деле является его родной матерью, и для него становится настоящим шоком, когда подручный не привез ее к месту встречи.
По сюжету "Аферистки", номинантка на премию "Оскар" Розамунд Пайк ("Потерянная") играет Марлу Грейсон - юриста с блестящей репутацией, специализирующегося на оказании весьма специфических услуг для государства. Она - профессиональный опекун. Вот только за этой маской кроется хищница, которая сама отбирает богатых клиентов и с помощью различных схем - наживается на них.
Но однажды к ней попадает очень и очень состоятельная дама - Дженнифер Питерсон, которая согласно документам абсолютно чиста перед законом и очень одинока. Но оказывается, что у нее есть могущественный защитник в лице загадочного Романа - героя Питера Динклэйджа, живущего вне закона. Он готов на все, чтобы вытащить Дженнифер из крепких объятий Марлы Грейсон. И вот тут начинается самое интересное - настоящее противостояние двух хищников.
Кроме Розамунд Пайк и Питера Дінклейджа в фильме сыграли Эйса Гонсалес ("На драйве", "Бладшот"), Крис Мессина ( "Хищные птицы", "Острые предметы") и лауреат двух премий "Оскар" Дайан Вист ( "Наркокурьер", "Эдвард Руки-ножницы").
Захватывающий триллер с элементами черной комедии "Аферистка" появится в кинотеатрах Украины с 19 февраля 2021 года.
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