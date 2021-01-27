Новый триллер с Розамунд Пайк "Аферистка" ожидается в украинских кинотеатрах уже 19 февраля.

Белокурой красавице-британке Розамунд Пайк 27 января исполняется 42 года, и за плечами у нее невероятная карьера в кино.

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Еще в 2002 году она была "злой девушкой Бонда" (извините за спойлер) в последнем фильме с участием Пирса Броснана "Умри, но не сейчас". В 2005 году - старшей сестрой семейства Беннет из "Гордости и предубеждения". Но ни одна из ее ранних ролей не удосужились передать весь талант и магнетизм Розамунд. Пока не вышла книга Гиллиан Флинн "Исчезнувшая", а Дэвид Финчер не нашел в актрисе свою идеальную "Эми Данн".

Этой зимой Пайк возвращается к своему коронному амплуа холодной блондинки с идеальным планом и недобрыми мыслями в триллере с привкусом сатиры "Аферистка". Так что у нас есть целых два повода вместе с "Вольга Украина" вспомнить лучшие роли в карьере сегодняшней именинницы.

"Исчезнувшая" - Эми Данн, 2014 год

После сенсационного успеха триллера Дэвида Финчера о Розамунд Пайк заговорил весь мир. И никто не понимал - как такое было возможно, что актриса раньше постоянно оставалась на вторых ролях. Ее харизма и тонкость игры привели Пайк прямо на красную дорожку премии "Оскар". Статуэтка ей, к сожалению, не досталась, а вот любовь зрителей - да. И это несмотря на то, что она сыграла крайне противоречивого и, по факту, отрицательного персонажа. Зато сделала это очень ярко.

"Соединенное Королевство" - Рут Уильямс Кхама, 2016 год

В исторической драме о любви наследника престола африканской Ботсваны Серетсе Кхамы и британки Рут Уильямс партнером Розамунд стал другой британец Дэвид Ойелово. Вдвоем они убедительно сыграли одну из самых известных историй запретной любви в англоязычном постколониальном мире. И то, какой Розамунд изобразила Рут Уильямс Кхама - веришь, что героиня не могла полюбить негодяя. Как-никак, а Серетсе отказался от престола, организовал партию, выиграл выборы и создал одну из самых стабильных стран Африканского континента.

"Частная война" - Мэри Колвин, 2018 год

Еще одна реальная героиня в послужном списке Розамунд Пайк. Военный корреспондент Мэри Колвин - одна из самых известных журналистов своего времени. Она прошла все военные кампании последних десятилетий, которые велись в Азии и на Ближнем Востоке, потеряла глаз, но не потеряла хватку и решительность рассказывать о войне правду, за что многие ее не любили. Розамунд Пайк рисует портрет женщины небезупречной, зато - невероятной. За что и получила номинацию на "Золотой глобус". К сожалению, байопик о Мэри Колвин - это посмертное кино, ведь знаменитая журналистка погибла в Сирии во время бомбардировок Холмса в 2012 году.

"Опасный элемент" - Мария Склодовская-Кюри, 2019 год

Кажется, что сильная воля и решительная подача Розамунд Пайк настолько впечатляет мировое кино, что режиссеры и продюсеры не могут не предложить актрисе еще одну роль в байопике об экстраординарной женщине. Теперь пришел черед великой ученой и лауреатки Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри. Розамунд играет в фильме не функцию, а живого человека. При этом и не стесняется, пытаясь "очеловечить гения" и "приблизить ее к народу". Гений - тоже человек и эту понятную аксиому Пайк выдает в блестящем актерском исполнении.

"Аферистка" - Марла Грейсон, 2021 год

Новый триллер с Розамунд Пайк "Аферистка" ожидается в украинских кинотеатрах уже 19 февраля. Против героини Розамунд, рассудительного и харизматичного юриста, выступит загадочный человек, находяшийся вне рамок закона, в исполнении звезды "Игры престолов" Питера Динклэйджа. А компанию им составят Эйса Гонсалес, Крис Мессина и лауреат двух премий "Оскар" Даян Вист.

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Автор: УНИАН