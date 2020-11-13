Power Up - чистый рок и великолепная гитара Ангуса Янга.

Легендарная австралийская рок-группа AC/DC выпустила новый альбом.

Новый студийный альбом Power Up посвящён одному из основателей группы Малькольму Янгу, который скончался в 2017 году, передает New York Post.

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Power Up - первый студийный альбом группы за последние 6 лет и 17-ый за все время существования коллектива.

"С самого начала нашим основным музыкальным стилем всегда был рок, основанный на гитаре. Так что мы всегда сохраняли этот стиль и не отклонялись от него", - рассказал о новом альбоме ведущий гитарист Ангус Янг.

И действительно, с первых нот узнается фирменное звучание AC/DC. Да, это рок!

Группа AC/DC: история

Группа была создана в ноябре 1973 года в Сиднее выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами.

Коллектив прошел через несколько изменений составов, прежде чем в 1975 году был издан первый альбом группы под названием High Voltage.

Коллектив продал более 200 млн экземпляров альбомов по всему миру.

Группа AC/DC завершили свое мировое турне Rock or Bust в сентябре 2016 года и объявила о распаде.

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Автор: Екатерина Лиманская