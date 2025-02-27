6 увлекательных сериалов в качественной украинской озвучке

После начала полномасштабного вторжения спрос на украинскую озвучку в кино и сериалах существенно вырос. Зрители все больше стремятся смотреть контент на родном языке, и хотя создание качественного дубляжа требует времени и ресурсов, это важный процесс для развития украинского медиапространства.

Далее в материале - подборка известных иностранных сериалов с профессиональной украинской озвучкой, чтобы просмотр был комфортным и увлекательным:

"Континенталь"

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Атмосферный криминальный мини-сериал, расширяющий вселенную "Джона Уика" и приоткрывающий завесу над прошлым легендарного отеля для наемников. События разворачиваются в Нью-Йорке 1970-х, где молодой Уинстон Скотт вынужден столкнуться с могущественным преступным синдикатом после того, как его брат похищает ценный артефакт. В трехсерийном проекте много напряженных противостояний, рискованных сделок и неожиданных поворотов, формирующих путь будущего владельца "Континенталя". Динамичный сюжет, стильная визуальная атмосфера и эксклюзивная украинская озвучка от 1+1 Production делают этот сериал особенно интересным для просмотра.

"Удивительная миссис Мейзел"

Комедийно-драмедийный сериал, рассказывающий о Мириам "Мидж" Мейзел, образованной и талантливой женщине, которая, после того, как муж оставляет ее из-за измены, открывает в себе дар стендап-комика. Сериал переносит зрителей в Нью-Йорк 50-х годов, сочетая атмосферу того времени с глубокими социальными темами. Мидж пытается найти себя в мире мужской профессии, где ее эмоциональные монологи и сарказм завоевывают сердца зрителей.

"Охотники"

Драмедия с элементами боевика, рассказывающая историю Джоны, обычного еврея из Нью-Йорка, чья бабушка погибает при загадочных обстоятельствах. Подозревая убийство, а не ограбление, Джона знакомится с Мейером Офферманом, который раскрывает ему ужасную правду: его бабушка была убита нацистами, которые в 1977 году планируют создать Четвертый рейх на территории США. Вместе с командой охотников на нацистов Джона начинает кровавую борьбу за справедливость, выслеживая и наказывая преступников. Сериал сочетает драму, боевые сцены и черный юмор.

"Голиаф"

Юридическая драмедия, которая следует за Билли МакБрайдом, обездоленным адвокатом, который когда-то работал в престижной юридической фирме, а теперь ведет небольшую практику в Лос-Анджелесе. После трагической ошибки прошлого, когда его подзащитный убил целую семью, Билли стремится искупить свою вину. Он берется за сложные дела, выступая против могущественных корпораций и ища справедливость. Каждый случай не только бросает вызов его профессиональным способностям, но и испытывает его моральные убеждения. Сериал сочетает быстрое развитие событий, интригу и глубокий психологизм персонажей.

"Королева змей"

Исторический сериал, снятый по мотивам книги Леони Фрид, который рассказывает о жизни Екатерины Медичи, королевы Франции XVI века. Действие сериала разворачивается в середине 1500-х годов, когда 14-летняя сирота Екатерина, благодаря поддержке Папы Римского Климента VII, становится женой Генриха де Валуа, сына французского короля. Попав в жестокий и враждебный двор, она сталкивается с испытаниями - от трудностей с зачатием ребенка до измены мужа с любовницей. Однако, несмотря на многочисленные трудности, Екатерина сохраняет свою силу, решительность и продолжает править Францией на протяжении десятилетий.

"Шалунья"

Комедийно-драмедийный сериал, действие которого происходит в Лос-Анджелесе 70-х годов, на фоне зарождения нового этапа феминизма в Америке. Молодой феминистический активист Джойс мечтает создать радикальный эротический журнал, ориентируясь не только на мужчин, но и на женщин. Ее идеи встречают сопротивление среди инвесторов и издателей, но она находит поддержку у небольшого издателя, готового изменить концепцию, чтобы журнал стал доступным для широкой аудитории. Вместе они становятся частью сексуальной революции, бросая вызов мужским стандартам индустрии.

Киевстар ТВ продолжает активно расширять украиноязычный контент и создавать высококачественную локализацию мировых хитов. В течение прошлого года сервис профинансировал озвучку 18 проектов, в том числе контента от Amazon. Сейчас более 77% контента платформы имеет украиноязычную дорожку, и эта цифра постоянно растет.

Весь контент на платформе можно просматривать в высоком качестве на шести устройствах одновременно: телефоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox и медиаприставке. Платформа кино и телевидения доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Новым пользователям стоит просто авторизоваться, указав собственный номер телефона.

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Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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