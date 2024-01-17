Эти киноленты сделали его известным.

Сегодня, 17 января, известный американский актер Джим Керри празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 62 года.

За свой актерский талант мужчина неоднократно получал престижные премии. Например, он обладатель двух и номинант еще на пять "Золотых глобусов", номинант на премию "BAFTA " и "Эмми". Его яркие комедийные и драматические роли не оставляют равнодушными никого. Ниже представлен список лучших фильмов с участием Джима Керри.

1. "Маска" (1994)

Фильм, который наделал шума в Голливуде и был номинирован на 5 кинопремий.

По сюжету Керри играет роль Стэнли Ипкисса - застенчивого сотрудника банка, который живет в небольшой арендуемой квартире. Мужчину постоянно все унижают, но однажды все меняется. Он становится обладателем волшебной маски. Именно она дарит способность ему превращаться в неуязвимого мультперсонажа. Стэнли становится супергероем,который борется со злом.

2. "Тупой и еще тупее" (1994)

Комедийный фильм, который в прокате по всему миру собрал 246 миллионов долларов, в то время как его бюджет был всего 17 миллионов долларов. Впоследствии была снята вторая часть киноленты.

По сюжету два безработных мужчины Ллойд Крисмас и Харри Данн пытаются догнать девушку Мэри, чтобы отдать потерянный ею чемодан. Но они не догадываются, что она сделала это намеренно как выкуп по договоренности с бандитами. Мужчины попадают в настоящие забавные приключения.

3. "Эйс Вентура: Поиск домашних животных" (1993)

Эта приключенческая комедия точно поднимет вам настроение. По сюжету Кэрри играет мужчину по имени Эйс Вентура. Он детектив по поиску домашних животных, который не боится сложных дел. Однажды преступники похищают талисмана местной футбольной команды - дельфина Снежинка. Мужчина начинает свое расследование и находит интересные факты, о которых никто не догадывается.

4. "Шоу Трумана" (1998)

Сам Джим Керри называет сценарий фильма "Шоу Трумана" самым интересным в своей карьере. В нем актер впервые попробовал себя в трагическом амплуа. За роль Трумана Керри получил свой первый "Золотой глобус" и премию MTV как "Лучший актер".

"Шоу Трумана" - это сатирическая психологическая трагикомедия. По сюжету обычный страховой агент не знает, что за его жизнью следят камеры и тысячи людей. Каждый его шаг фиксируется и показывается в режиме реалити-шоу.

5. "Брюс Всемогущий" (2003)

Этот фильм сразу понравился зрителям и принес победу Джиму Керри в номинации "Лучший комедийный актер" на премии "Teen Choice Awards".

По сюжету герой Керри на неделю получает возможность заменить Бога. Из обычного ведущего новостей, которому все безразлично в жизни, он получает невероятную силу и власть.

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