Актер с юмором написал, что всегда есть Париж.

Канадско-американский актер Джим Керри попал под санкции РФ. Ему запретили въезд на территорию России из-за поддержки Украины. Однако звезда комедийных фильмов не расстроился.

В социальной сети Twitter появился пост, опубликованный Маргарет Этвуд, которой РФ также запретила въезд. Она с юмором написала, что планировала посетить Москву на выходных, но теперь поедет в Киев.

На этот пост отреагировал Джим Керри: "Маргарет Этвуд, боюсь, случилось худшее. Нам запретили въезжать в Россию… Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире - это такие мелочи! У нас всегда остается Париж".

Видео дня

Позиция Джима Керри относительно войны в Украине

Еще в начале полномасштабного вторжения актер поддержал Украину и назвал диктатора Владимира Путина недоумком.

"У меня разрывается сердце, когда вижу, как невинные люди, особенно дети, подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического недоумка в истории. Берегитесь того, кого не любят", – написал ранее Джим Керри в своих соцсетях.

Напомним, всего МИД РФ обнародовало перечень имен 100 граждан США и Канады, которым теперь нельзя посещать территорию страны-агрессора. В этот список попали артисты, политики и бизнесмены. Также под санкции попал внук Степана Бандеры - журналист Стефан Бандера.

Вас также могут заинтересовать новости: