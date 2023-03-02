В фильме показана фантастическая история о путешествии во времени и восстании роботов.

Легендарному фильму "Терминатор" в этом году уже 39 лет. Фантастический боевик Джеймса Кэмерона до сих пор остается культовым, а фразы из кинокартины продолжают жить в мемах.

УНИАН рассказывает, как изменились главные актеры "Терминатора". Спустя 39 лет они выглядят совсем иначе.

Арнольд Шварценеггер

Актер, сыгравший Терминатора, снимался в фильме уже на пике своей славы. Он был известен и до кинокартины. На момент съемок Шварценеггеру было 37 лет. Однако после фильма его популярность выросла еще больше, он стал легендой.

Шварценеггер снимался и в других кинокартинах, но роль в "Терминаторе" стала его самой известной. Сейчас актеру 75 лет. За свою жизнь он пробовал себя в политике, стал отцом пятерых детей и продолжает оставаться популярным даже сейчас.

Линда Хэмилтон

Актриса, сыгравшая Сару Коннор, на момент съемок в "Терминаторе" еще не была известной. Однако после роли студентки, которую хотел убить киборг, карьера Хэмилтон взлетела вверх.

После этого она получила немало наград, снялась в фильме "Кинг-Конг" и несколько раз была замужем. Одним из ее супругов был Джеймс Кэмерон. Сейчас Хэмилтон 66 лет, она продолжает сниматься в фильмах и живет в Малибу.

Майкл Бин

Актер, сыгравший Кайла Риза, который прибыл из будущего, получил счастливый билет, когда снялся в "Терминаторе". На момент съемок Майклу Бину было 28 лет, после этого он получил немало ролей. Актера звали в боевики и фантастические фильмы.

Сейчас ему 66 лет. У него пятеро детей. Майкл Бин живет с третьей женой. В 2020 году Бин снялся в сериале "Мандалорец", а сейчас он, судя по всему, решил отдохнуть и редко появляется на публике.

Фильм "Терминатор" - описание и трейлер

Фильм "Терминатор" вышел на экраны в 1984 году. Бюджет был небольшим, однако Джеймс Кэмерон сумел показать историю о киборге настолько интересно, что кинокартина стала легендарной.

В фильме показана фантастическая история о путешествии во времени и восстании роботов. Терминатор прибывает из будущего, чтобы убить студентку Сару Коннор, потому что она родит сына, который может одолеть роботов и принести человечеству победу в войне против киборгов. Коннор пытается спасти отважный солдат Кайл Риз.

Фильм получил продолжение. В 1991 году вышла вторая часть, после чего история получила еще несколько фильмов. В 2016 году вышла шестая часть "Терминатора".

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