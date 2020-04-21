Warner Bros. изменила даты выходов фильмов "Бэтмен", "Шазам 2!" и"Флэш"

Новый "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли отложили на 1 октября 2021 года. Сначала его планировали показать в июне 2021 года.

Кинокомпания Warner Bros. представила новый график выхода своих премьер из‑за пандемии коронавируса.

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Новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли отложили на 1 октября 2021 года. Ранее его планировали выпустить в июне 2021 года, но из‑за пандемии коронавируса съемки приостановили, передает Variety.

Отложен также фильм "Множественные святые Ньюарка" - полноформатный приквел сериала "Клан Сопрано", который должен был выйти 25 сентября, но теперь появится на экранах 12 марта 2021 года.

Киностудия также перенесла выход двух своих фильмов о супергероях. Так "Шазам 2!" выйдет 4 ноября 2022 года вместо 1 апреля 2022 года. А "Флэш", наоборот, появится на месяц раньше - 2 июня, а не 1 июля 2022 года.

Сдвинулась также дата релиза биографического фильма об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана. Фильм выйдет в свет не 1 октября 2021 года, а 5 ноября 2021.

Неизменной осталась дата выхода боевика "Довод" Кристофера Нолана - 17 июля этого года.