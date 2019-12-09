Анонсирована вторая часть кинокомикса "Шазам!"
На фестивале Comic Con XP в Бразилии компании Warner Bros и DC Studios не только показали трейлер второй части «Чудо-женщины», но официально и анонсировали сиквел кинокомикса «Шазам!».
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Как сообщает Comingsoon.net, к роли супергероя-подростка во второй части вернется Закари Ливай. О работе над производством сиквела СМИ сообщали еще в апреле.
«Шазам!» входит в кинематографическую вселенную комиксов DC. Первая часть хорошо показала себя в прокате, собрав в первые выходные 160 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Всего фильм собрал 364 миллиона.
Ранее компания Marvel опубликовала трейлер нового фильма своей супергеройской киновселенной, который будет посвящен Черной Вдове.