Анонсирована вторая часть кинокомикса "Шазам!"

К роли супергероя-подростка вернется Закари Ливай.

На фестивале Comic Con XP в Бразилии компании Warner Bros и DC Studios не только показали трейлер второй части «Чудо-женщины», но официально и анонсировали сиквел кинокомикса «Шазам!».

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Как сообщает Comingsoon.net, к роли супергероя-подростка во второй части вернется Закари Ливай. О работе над производством сиквела СМИ сообщали еще в апреле.

«Шазам!» входит в кинематографическую вселенную комиксов DC. Первая часть хорошо показала себя в прокате, собрав в первые выходные 160 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Всего фильм собрал 364 миллиона.

Ранее компания Marvel опубликовала трейлер нового фильма своей супергеройской киновселенной, который будет посвящен Черной Вдове.