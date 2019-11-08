Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду"

На кадрах можно увидеть всех знакомых нам с детства героев: Шегги, Велму, Дафну, Фреда Джонса-младшего и, конечно же, несравненного Скуби Ду.

Warner Bros. Pictures Україна показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду". Читайте такжеВ сеть просочились первые фото Анджелины Джоли со съемок нового фильма Marvel Они опубликованы в официальном аккаунте в Facebook. На кадрах можно увидеть всех знакомых нам с детства героев: Шегги, Велму, Дафну, Фреда Джонса-младшего и, конечно же, несравненного Скуби-Ду. Первый трейлер к мультфильму выйдет уже в понедельник.

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