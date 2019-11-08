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Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду"

12:11, 08 ноября 2019
Кино и музыка
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Первый трейлер к мультфильму выйдет уже в понедельник / Warner Bros. Pictures Україна

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Они опубликованы в официальном аккаунте в Facebook.

На кадрах можно увидеть всех знакомых нам с детства героев: Шегги, Велму, Дафну, Фреда Джонса-младшего и, конечно же, несравненного Скуби-Ду.

Первый трейлер к мультфильму выйдет уже в понедельник. 

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Теги: #мультфильм