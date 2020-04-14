цей матеріал доступний українською

Режиссер "Ранго" снимет новый мультфильм для Netflix

20:05, 14 апреля 2020
Кино и музыка
274 0
Мультфильм "Ранго" получил оскар в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" / скриншот

Читайте такжеDisney отложила премьеру мультфильма "Душа"Об этом сообщает DiscussingFilm.

На данный момент известно, что мультфильм будет снят при помощи CG-анимации, а его идея принадлежит самому Вербински. Он же выступит продюсером проекта.

По предварительной информации, съемки начнутся в конце 2020 года.

Свой последний полнометражный художественный фильм «Лекарство от здоровья» Гор Вербински выпустил еще в 2016 году.

Ранее УНИАН сообщал, что появились новые кадры фильма «Чудо-женщина 1984».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мультфильм