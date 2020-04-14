Режиссер "Ранго" снимет новый мультфильм для Netflix

Мультфильм будет снят при помощи CG-анимации

Режиссер Гор Вербински (мультфильм «Ранго»), который получил Оскар, займется новым анимационным проектом для Netflix.

Читайте такжеDisney отложила премьеру мультфильма "Душа"Об этом сообщает DiscussingFilm.

На данный момент известно, что мультфильм будет снят при помощи CG-анимации, а его идея принадлежит самому Вербински. Он же выступит продюсером проекта.

По предварительной информации, съемки начнутся в конце 2020 года.

Свой последний полнометражный художественный фильм «Лекарство от здоровья» Гор Вербински выпустил еще в 2016 году.

Ранее УНИАН сообщал, что появились новые кадры фильма «Чудо-женщина 1984».