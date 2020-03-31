Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в экранизации романа "Французские дети не плюются едой"

Проект находится на самой ранней стадии, кто выступит режиссером картины пока неизвестно.

Актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в экранизации популярной книги Памелы Друкерман "Французские дети не плюются едой".

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Сценарий фильма напишут Джэми Миноприо ("Одноклассницы") и Джонатан Штерн. Производством займутся Blueprint Pictures и StudioCanal, сообщает The Hollywood Reporter.

Пока проект находится на самой ранней стадии, поэтому кто выступит режиссером картины, неизвестно.

Фильм будет снят как биография автора книги – американской журналистки Памелы Друкерман, которая переезжает вместе с мужем в Париж и сталкивается с совершенно необычной системой воспитания детей во французском обществе, в то время как сама она пытается найти баланс между работой и семьей.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2019 года 37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой. Она подарила малыша своему супругу Адаму Шульману.