36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности (фото)

Актриса показала фото с большим животом.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй в свои 36-лет забеременела во второй раз.

Об этом звезда сообщила у себя в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животиком.

"Дубль два. Это не для фильма. Кроме шуток, хочу сказать всем, кто переживает ад бесплодия или тщетные попытки зачатия, путь к обеим моим беременностям не был простым", - написала актриса.

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