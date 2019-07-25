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36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности (фото)

11:41, 25 июля 2019
Звезды
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Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз / фото instagram.com/annehathaway

Об этом звезда сообщила у себя в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животиком.

"Дубль два. Это не для фильма. Кроме шуток, хочу сказать всем, кто переживает ад бесплодия или тщетные попытки зачатия, путь к обеим моим беременностям не был простым", - написала актриса.

фото instagram.com/annehathaway

Как сообщал УНИАН, 18 июня супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана родила сына.

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Теги: #актриса#беременность