36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности (фото)
11:41, 25 июля 2019Звезды
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Актриса показала фото с большим животом.
Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз / фото instagram.com/annehathaway
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй в свои 36-лет забеременела во второй раз.
Об этом звезда сообщила у себя в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животиком.
"Дубль два. Это не для фильма. Кроме шуток, хочу сказать всем, кто переживает ад бесплодия или тщетные попытки зачатия, путь к обеим моим беременностям не был простым", - написала актриса.
фото instagram.com/annehathaway
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