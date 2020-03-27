Netflix решил закрыть сериал "Мессия" после первого сезона

Netflix "не чувствует уверенности" в работе над шоу, которое требует задействовать локации в разных странах.

Сервис Netflix закрыл сериал "Мессия" после первого сезона.

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Сначала о том, что у сериал не получит продолжения написал в Instagram актер Уил Трэвэл.

Позже информацию подтвердили источники издания Variety. Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса Netflix "не чувствует уверенности" в работе над шоу, которое требует задействовать локации в разных странах.

Премьера сериала состоялась в январе этого года. В проекте снимались Мишель Монахэн, Мехди Дехби, Джейн Адамс, Саид Эль Алами. В центре сюжета - сотрудница ЦРУ Ева Геллер, которой поручают самое сложное расследование в ее жизни. Она должна выяснить, является ли загадочный мужчина настоящим Иисусом или он простой мошенник, который выдает себя за Спасителя.