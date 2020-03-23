Том Хэнкс рассказал, как чувствует себя через 14 дней после заражения коронавирусом

Актер также рассказал, как работает самоизоляция.

Голливудский актер Том Хэнкс поделился с поклонниками информацией о том, как в настоящее время чувствует себя после заражения коронавирусом.

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Так, 63-летний актер, который находится на домашнем карантине после выписки из больницы, в своем Twitter опубликовал пост, в котором сообщил о своем самочувствии.

"Привет народ. Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше", - отметил актер, комментируя свое состояние здоровья и своей супруги.

Также Хэнкс рассказал, как работает самоизоляция и призвал всех соблюдать правила карантина. "Самоизоляция работает так: вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл такой! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится", - отметил актер.

Как сообщал УНИАН, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон одни из первых звезд Голливуда, которые объявили о заражении COVID-19. Подхватили супруги коронавирус в Австралии, куда приехали работать над фильмом про Элвиса Пресли.