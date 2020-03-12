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Евровидение 2020 не будут отменять из-за коронавируса - СМИ

14:17, 12 марта 2020
Кино и музыка
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Песенный конкурс Евровидение 2020 состоится / Instagram Евровидение в Украине

Песенный конкурс Евровидение 2020 отменять не планируют. На заседании власти в Роттердаме было принято решение о том, что Евровидение 2020 должно продолжаться в обычном режиме и отмены или переноса конкурса не будет.

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Об этом сообщается на странице Евровидения в Ураине в Instagram со ссылкой издание ad.nl.

"Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса", - сказал олдермен Касми (член муниципального совета Роттердама по туризму).

Решение осудили некоторые муниципальные депутаты.

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Теги: #Евровидение#коронавирус