Седокова в роскошном платье спела на украинском (видео)

Компанию певице составил певец Миша Марвин, который также родился в Украине, а сейчас работает с лейблом BlackStar.

Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в России, записала дуэтную песню с Мишей Марвиным, где спела на украинском языке.

Видео звезда опубликовала в своем Inastagram.

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"Мы с Мишей дали новое звучание, совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова...", - написала певица под видео.

В клипе певица предстает в роскошном сияющем платье с высокими разрезами. Компанию ей составил певец Миша Марвин, который также родился в Украине, а сейчас работает с лейблом BlackStar.