Седокова в роскошном платье спела на украинском (видео)
Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в России, записала дуэтную песню с Мишей Марвиным, где спела на украинском языке.
Видео звезда опубликовала в своем Inastagram.
Мы с Мишей @misha_marvin дали новое звучание , совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Спасибо @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова... Можно послушать полностью у меня в ВК и на официальном канале #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибо @lottehotel_moscow за королевский люкс и всей нашей прекрасной команде ❤️ Вы уже посмотрели? Напишите мне ❤️❤️❤️
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"Мы с Мишей дали новое звучание, совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова...", - написала певица под видео.
В клипе певица предстает в роскошном сияющем платье с высокими разрезами. Компанию ей составил певец Миша Марвин, который также родился в Украине, а сейчас работает с лейблом BlackStar.