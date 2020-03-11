Потап прокомментировал распад группы "Время и Стекло"

Потап на протяжении 10 лет был продюсером группы.

Украинский рэпер Потап, который на протяжении 10 лет был продюсером "Время и Стекло", прокомментировал информацию о распаде группы.

На своей странице в Instagram артист опубликовал эпизод из видео, в котором Надя Дорофеева и Позитив объявили, что они решили дальше развиваться отдельно друг от друга.

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"Время и Стекло - Финальная похвала! Спасибо вам Надя Дорофеева и Позитив за то, что сделали настоящим продюсером. Спасибо фанам за то, что полюбили авторство и новаторство. Это чертов большой счастливый конец и новое начало. "Время и Стекло" - навсегда", - заявил Потап.

Свой комментарий оставила и продюсер Ирина Горовая.

"Надя, Леша ..Если честно, очень трудно подобрать слова .. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съемок, примерок, поездок .. десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно. Я не думала, что будет так трудно - на съемках клипа "Навсегда/Никогда", когда мы смотрели все эти архивные кадры - меня захватила такая ностальгия .. сколько всего было за эти 10 лет!". - написала она.

Как сообщал УНИАН, группа "Время и Стекло" прекращает свое существование.