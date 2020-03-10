Украинская музыка покоряет радиоэфир: член Нацсовета озвучил показательную статистику

Член Нацсовета обратил внимание, что некоторые радиостанции дают 100% украинских песен.

Радиостанции по всей Украине в среднем на 21% перевыполняют минимальные языковые квоты на украинскую музыку в эфире.

Такие данные озвучил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает «Обозреватель». По его мнению, в Украине нет проблем с новыми композициями и исполнителями.

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"Закон предусматривает, что в дневном эфире каждой радиостанции должно звучать не менее 35% песен на украинском языке от общего количества песен. Но наши общенациональные радиостанции, в среднем, дают 56%", – рассказал Костинский.

"То есть, в среднем, каждая вторая песня в нашем радиоэфире – украинская", – уточнил он.

Член Нацсовета обратил внимание, что некоторые радиостанции дают 100% украинских песен.

"Например, Країна FM. Сейчас Київ FM полностью исключила ротацию русскоязычных песен. Огромный процент дают общественные радиостанции Радіо Промінь, Радіо Культура. И мы видим, что и частные радиостанции также подтягиваются", – отметил он.

Костинский подчеркнул, что перевыполняют квоты даже те радиостанции, для которых законом предусмотрены "послабления".

"Если радиостанция транслирует в своем эфире более 60% европейских песен, которые исполняются европейскими языками, то квота украинских песен может составлять 25%. Но мы видим, что и такие радиостанции – а их немного – тоже перевыполняют языковые квоты и дают более 30% песен на украинском языке", – пояснил эксперт.

"Мы смотрим отбор на Евровидение и видим, что у нас нет проблем с новыми исполнителями, артистами, песнями", – резюмировал Костинский.