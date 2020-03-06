Стало известно, сколько потеряют создатели нового фильма о Бонде из-за переноса премьеры

Премьера картины в Украине состоится 12 ноября этого года.

На днях стало известно о решении перенести прокат 25-го фильма о Джеймсе Бонде с апреля на ноябрь из-за вспышки коронавируса. В связи с этим студия MGM потеряет от $30-$50 млн.

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Несмотря на то, что до премьеры фильма оставался месяц, студия уже успела потратиться на маркетинговую кампанию. Одна лишь реклама в рамках Супербоула-2020 обошлась в $4,5 млн, сообщает The Hollywood Reporter. Хотя сама компания не рассматривает это как потерю, ведь показ ролика на столь значимом событии состоялся бы и при более позднем релизе.

Сообщается, что релиз в апреле мог бы вылиться MGM и студии Universal в еще большие потери. Это связано с многочисленными закрытиями кинотеатров в крупнейших странах мира, в том числе и в отмене проката ленты в Китае, где история агента 007 пользуется особым успехом. Таким образом, студия могла потерять примерно $300 млн.