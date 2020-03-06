Опубликован финальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду" (видео)

В украинский прокат мультфильм выйдет 14 мая 2020 года.

В сети появился финальный трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду" от Warner Bros.

Читайте такжеПрогноз букмекеров на Евровидение 2020: Россия вылетела из тройки победителей, Украина опустилась еще ниже

"Скуби-Ду" рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Вэльмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc. Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор - попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный "собакалипсис". Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу более эпичную, чем кто-либо только мог представить.

В оригинале актерами озвучки выступили Кирси Клемонс ("Соседи 2"), Зак Эфрон ("Величайший шоумен"), Уилл Форте ("Лего. Фильм 2"), Кен Джонг и Аманда Сейфрид.

В украинский прокат мультфильм выйдет 14 мая 2020 года.