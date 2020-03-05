Ленты "Мои мысли тихие", "Черкассы" и "Домой" повезут на кинофестиваль в Брюсселе

"Украинская весна" пройдет в брюссельском Центре изобразительных искусств с 27 по 29 марта.

27 марта в Брюсселе начинается кинопрограмма фестиваля украинской культуры "Украинская весна". В программу фестиваля вошли пять фильмов. Также в рамках проекта состоится публичная встреча с украинским режиссером, писателем и общественным активистом Олегом Сенцовым.

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Комедия "Мои мысли тихие" – дебютная полнометражная работа режиссера Антонио Лукича. В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама. На открытии фестиваля фильм представят режиссер Антонио Лукич и исполнители главных ролей – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский, передает 112.ua.

Драма "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает старший сын. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. В Брюсселе фильм представит режиссер Нариман Алиев и исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев.

Также зрителей ждет украинская документальная сенсация – "Земля голубая, будто апельсин" режиссера и писательницы Ирины Цилык. В фильме речь идет о жизни семьи из города Красногоровки в "красной зоне" Донбасса, который едва ли не больше всех пострадал от обстрелов. Несмотря на все обстоятельства, главные герои не теряют надежды и даже пробуют сами снимать фильмы о войне. В рамках "Украинской весны" фильм представит Ирина Цилык.

Для семейного просмотра зрителям предлагается приключенческая фантастическая лента Анатолия Матешко "Фокстер & Макс". Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в пса-наноробота, который обладает супервозможностями.

Военная драма "Черкассы" – основанный на реальных событиях полнометражный дебют Тимура Ященко про оборону одноименного морского тральщика, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма. "Черкассы" стал последним украинским кораблем, который оказывал сопротивление и не спускал государственный флаг. Режиссерскую версию фильма на фестивале представят режиссер Тимур Ященко и продюсер Марта Лотиш.

"Украинская весна" пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR, Брюссель, Бельгия, с 27 по 29 марта.

Расписание фестиваля:

27 марта

18:30 Открытие кинопрограммы, показ "Мои мысли тихие" (представляют Антонио Лукич, Ирма Витовская, Андрей Лидаговский)

21:00 Показ "Домой" (представляют Нариман Алиев, Ахтем Сеитаблаев)

28 марта

15:00 Показ "Фокстер & Макс"

18:30 Показ "Земля голубая, будто апельсин" (представляет Ирина Цилык)

21:00 Показ "Черкассы" (представляют Тимур Ященко, Марта Лотиш)

29 марта

15:00 Дискуссия с Олегом Сенцовым.