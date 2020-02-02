Названы победители Гильдии сценаристов США, главную премию получил фильм "Паразиты"

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" одержал победу Тайка Вайтити с картиной "Кролик Джоджо".

Главную премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий получили Пон Чжун хо и Хан Джин вон за фильм «Паразиты».

Читайте такжеРежиссер Мэтт Ривз объявил о старте съемок нового "Бэтмена" (фото)Список победителей опубликован на сайте Гильдии.

Южнокорейская остросоциальная картина «Паразиты» в этой номинации соперничала с фильмами «1917» Сэма Мендеса, «Образование» Оливии Уайлд, «Достать ножи» Райана Джонсона и «Брачная история» Ноа Баумбаха.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» одержал победу Тайка Вайтити с картиной «Кролик Джоджо».

«Наследники» победили в категории «Лучшим драматический сериал», «Хранители» – «Лучший новый сериал», «Барри» – «Лучший комедийный сериал», а сценарист Крэйг Мэйзин получил награду за лучший оригинальный сценарий к сериалу «Чернобыль».

«Паразиты» стали лучшим фильмом 2019 года по версии Каннского кинофестиваля. У картины также шесть номинаций на «Оскар», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм».

«Паразиты» уже собрали внушительную кассу – 130 миллионов долларов при бюджете 11,8 миллиона.

Ранее УНИАН сообщал, что телеканал HBO планирует снять мини-сериал по мотивам «Паразитов».