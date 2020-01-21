Фильм о Донбассе "Атлантида" победил на кинофестивале в Норвегии

В украинский прокат картина выйдет в этом году.

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича, который ранее получил Гран-при Минского международного кинофестиваля "Листапад", также победил на кинофестивале в Норвегии.

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Как сообщается на странице Госкино в Facebook, драма получила главную награду - премию Aurora кинофестиваля Tromsø International Film Festival, который прошел с 13 по 19 января.

В программе фестиваля вместе с "Атлантидой" за победу боролись еще 11 картин.

События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. В украинский прокат картина выйдет в 2020 году.