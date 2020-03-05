"Не время умирать": премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена на полгода.

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесена на полгода из-за эпидемии коронавируса.

Лента, которая должна была выйти в мировой прокат в апреле, будет показана в Великобритании 12 ноября, а в США - 25 ноября. Точные даты выхода в других регионах объявят позднее, передает Медуза.

Variety отмечает, что из-за коронавируса оказались закрыты кинотеатры на таких крупных рынках как Китай, Япония, Южная Корея и Италия, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле фильм с 200-миллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным.

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Как отмечает BBC, ранее создатели двух самых популярных фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, призвали продюсеров новой серии "бондианы" отложить премьеру из-за вспышки коронавируса.

Как отмечали в открытом письме основатели сайтов MI6 Confidential и The James Bond Dossier Джеймс Пейдж и Дэвид Ли, "здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов".

Свое письмо они озаглавили "Не время для нерешительности" - по аналогии с названием нового фильма о Джеймсе Бонде.

По мнению фанатов "бондианы", перенос премьеры не станет слишком большим бременем для кинокомпаний.

Новый фильм о Джеймсе Бонде должен стать 25-м по счету. Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнил Дэниэл Крейг.