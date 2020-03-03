Стал известен актерский состав перезагрузки сериала "Сплетница"

Действие нового проекта будет происходить спустя восемь лет после финала оригинального сериала.

Стали известны имена пяти актеров, которые сыграют главные роли в перезагрузке сериала "Сплетница" от HBO.

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К Эмили Элин Линд ("Доктор Сон") присоединяются Уитни Пик ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Джейсон Готэй ("Питер Пен"), Джонатан Фернандес ("Смертельное оружие"), а также Эли Браун ("Милые обманщицы: Перфекционистки"), сообщает justjared.

Кристен Белл выступит в роли рассказчицы и снова станет голосом той самой таинственной сплетницы, как и в оригинальном шоу.

Над продолжением работает создатель оригинала Джош Шварц. Действие нового проекта будет происходить спустя восемь лет после окончания оригинального сериала и расскажет о новом поколении подростков из частной нью-йоркской школы.

Новый проект будет состоять из десяти эпизодов, которые станут доступны для трансляции на новом сервисе HBO Max, однако даты выхода пока нет.