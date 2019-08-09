Сериал "Беверли-Хиллз" вернулся - вышла первая серия (видео)

Любимые герои культового сериала "Беверли-Хиллз" - Брэндон, Бренда, Келли, Донна, Дэвид и другие вновь предстали перед зрителями. Но не в полном составе, без Дилана Маккея.

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" стал культовым в 1990-е. А 7 августа 2019 года состоялась премьера его продолжения.

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Телеканал Fox уже опубликовал первую серию продолжения "Беверли-Хиллз". Впервые за много лет любимые миллионами герои Брэндон Уолш, Андреа Цукерман, Брэнда Уолш, Стив Сандерс, Дэвид Сивер, Донна Мартин и Келли Тейлор снова собрались на одной площадке.

Официальный аккаунт сериала в Instagarm опубликовал отрывок первой серии "Беверли-Хиллз, 90210". "Давно они не видели друг друга. Что теперь?", - говорится в подписи под видео.

По сценарию, актеры спустя 30 лет встречаются с фанатами, вспоминают прошлое и решают возродить сериал.

Напомним, из оригинального состава в перезапуске сериала "Беверли-Хиллз" нет только Люка Перри, который умер 4 марта 2019 года от инсульта.