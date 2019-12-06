Спустя 30 лет: Disney перезапускает комедию "Дорогая, я уменьшил детей"

Новая картина получила название Shrunk.

Студия Disney работает над перезапуском фильма «Дорогая, я уменьшил детей» 1989 года выпуска.

Об этом передает 112-Украина.

Читайте такжеПоявились постеры с главными персонажами сериала "Ведьмак"Новая картина получила название Shrunk. Идея ребута принадлежит комику Джошу Гаду («Красавица и Чудовище», «Холодное сердце»), он также сыграет в новом фильме одну из главных ролей.

Режиссером предложили стать постановщику оригинального фильма Джо Джонстону. Сценарий напишет начинающий кинодраматург Тодд Розенберг.

Несмотря на то, что компания позиционирует Shrunk, как перезапуск, фильм продолжит сюжетную линию 1989 года. Сюжет фильма развернется в той же вселенной спустя 30 лет после истории оригинала. Гад сыграет сына изобретателя и ученого Уэйна Залински, которого в оригинале играл Рик Моранис.

Ранее УНИАН сообщал, что студия Disney опубликовала первый трейлер киноадаптации «Мулан».