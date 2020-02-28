MONATIK рассказал о мистическом совпадении на съемках клипа "Наш Голос" (видео)

Снимали клип на территории Киевской Крепости, с которой открывается вид на НСК "Олимпийский".

Сегодня в студии «Сниданка с 1+1» тренер вокального шоу «Голос страны» MONATIK и 16 участников его команды, в прямом эфире презентовали зрителям телеканала песню «Наш голос», которую уже окрестили неофициальным гимном проекта. Ведущим утреннего шоу мультиартист рассказал, как возникла идея записать совместный трек и как проходили съемки.

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Идея создания песни, а также музыка и слова принадлежат Дмитрию, и как признается тренер, именно участники команды юбилейного сезона смотивировали его это сделать: «Это очень талантливые люди, которые вдохновляют, в первую очередь. В этом году «команда MONATIK» - это команда нового десятилетия, и я подумал, что надо это зафиксировать именно в такой музыкальной форме».

Снимали клип на территории Киевской Крепости, с которой открывается вид на НСК «Олимпийский», где в июне прошлого года произошло масштабное шоу MONATIK. По замыслу Дмитрия, в кадре должен быть снег и ветер, чтобы максимально передать атмосферу холода. Но именно в тот день, на улице было солнечно и безоблачно: «Мы ехали на локацию, и я все время повторял: «Нам нужен снег, нам нужна стихия. Мы должны показать в кадре, что голосом можем согреть даже в такую ​​погоду», - вспоминает MONATIK. После нескольких отснятых дублей, на съемочной площадке внезапно пошел снег, появление которого удивилась вся команда. В результате финальный вариант работы получился именно таким, как и планировали изначально.

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Сейчас звездный тренер готовится со своими участниками к следующим этапам шоу «Голос країни». Ведущий утреннего шоу Егор Гордеев спросил у тренера, намерен ли он победить в юбилейном сезоне проекта, на что мультиартист уверенно ответил: «Побеждает участник, а мы - тренеры помогаем ему в этом. Я обещаю, что мы приложим максимум усилий всей командой, чтобы кто-то из нас таки победил. Участники моей команды - это мечтатели и ритмоловы, но у каждого из них своя история, душа и понимание музыки».

Участники из команды MONATIKа единогласно поддержали слова тренера, ребята признались, что ценят его за верность и поддержку, а еще в команде всегда царит ощущение семейного уюта - это для них самое главное.

Смотрите «Голос страны» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».