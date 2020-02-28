Вера Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип (видео)
11:29, 28 февраля 2020Кино и музыка
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Песня получила оптимистичное название "Хорошие новости".
Видео опубликовано на YouTube-канале артистки / instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева, живущая и работающая в России, впервые за полгода выпустила новый клип. Автором слов и музыки традиционно выступил муж певицы композитор Константин Меладзе.
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Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.
Песня получила оптимистичное название "Хорошие новости".
На превью к треку стоит фотография Брежневой в нежных тонах.
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