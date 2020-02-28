Вера Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип (видео)

Песня получила оптимистичное название "Хорошие новости".

Украинская певица Вера Брежнева, живущая и работающая в России, впервые за полгода выпустила новый клип. Автором слов и музыки традиционно выступил муж певицы композитор Константин Меладзе. Читайте также"Идите в ср*ку": Хлывнюк ответил на слухи о разводе с женой (видео) Видео опубликовано на YouTube-канале артистки. Песня получила оптимистичное название "Хорошие новости". На превью к треку стоит фотография Брежневой в нежных тонах.

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