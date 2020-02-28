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Вера Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип (видео)

11:29, 28 февраля 2020
Кино и музыка
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Видео опубликовано на YouTube-канале артистки / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, живущая и работающая в России, впервые за полгода выпустила новый клип. Автором слов и музыки традиционно выступил муж певицы композитор Константин Меладзе. 

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Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

Песня получила оптимистичное название "Хорошие новости". 

На превью к треку стоит фотография Брежневой в нежных тонах. 

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Теги: #певица#Вера Брежнева