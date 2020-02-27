Звезда сериала "Спартак: Кровь и песок" сыграет в четвертой "Матрице"

Уже известно, что к ролям главных героев вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Эллен Холлман присоединилась к актерскому составу четвертой части "Матрицы", которая выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года.

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Какая именно роль досталась актрисе пока не раскрывается, пишет The Wrap.

Эллен Холлман - актриса, модель, а также мастер джиу-джитсу. Она известна по роли Саксы из сериала "Спартак: Кровь и песок".

Режиссером четвертой "Матрицы" станет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити. А вот Хьюго Уивинг сообщил, что точно не вернется к роли агента Смита.

Также известно, что в новом фильме сыграет звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик, и к актерскому составу присоединился Джонатан Грофф ("Охотник за разумом").