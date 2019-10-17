Замена Нео: звезда "Игры престолов" сыграет в новой "Матрице"

Источники утверждают, что она отлично показала себя во время кастинга.

Английская актриса Джессика Хенвик, известная по роли Нимерии Сэнд в «Игре престолов», ведет переговоры об участии в четвертой "Матрице".

Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что актриса отлично проявила себя во время кастинга и должна присоединиться к проекту.

Роль Хенвик в "Матрице 4" пока не раскрывается, но известно, что режиссер фильма Лана Вачовски приготовила для нее персонажа, который будет подобен Нео.

Напомним, ранее ходили слухи, что Нео в новой матрице может быть женщиной – на эту роль якобы рассматривали актрису Сандру Буллок и ради нее готовы были даже переписать сценарий.

Напомним, Warner Bros. запустила в производство продолжение «Матрицы». Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссёром выступит Лана Вачовски.

Сообщалось, что Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссёром фильма. Над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл — сценаристы Sense8, одного из последних проектов Вачовски.