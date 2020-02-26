Представлен трейлер сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли

Премьера сериала на Netflix состоится 20 марта 2020 года.

Netflix презентовал официальный трейлер биографического мини-сериала "Мадам Си Джей Уокер" (Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker).

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Главную роль в фильме играет Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры"). В сериале также появятся Тиффани Хаддиш, Кармен Еджого, Блэр Андервуд и Гаррет Моррис.

Шоураннерами сериала назначены Джанин Шерман и Лоис Джонсон, а Кэйси Леммонс поставит первый эпизод, передает 112.uа.

В центре сюжета шоу - жизнь афроамериканской предпринимательницы и изобретательницы средств по уходу за волосами мадам Си Джей Уокер. Она преодолела все невзгоды своего времени, выбралась из нищеты, пережила несколько браков и стала первой темнокожей женщиной, которая заработала миллион в Америке на рубеже XIX–XX веков.

Для сценария Николь Эшер адаптирует биографическую книгу On Her Own Ground ("В своей стихии"), которую написала прапраправнучка Уокер - Алейла Бандлз.

Премьера сериала на Netflix состоится 20 марта 2020 года.