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Netflix выпустил трейлер нового аниме-сериала по "Призраку в доспехах"

16:50, 27 января 2020
Кино и музыка
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Появился трейлер нового "Призрака в доспехах" / скриншот

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События сериала будут разворачиваться в 2045 году, в мрачном будущем, где мир пережил глобальный экономический коллапс. Бывшие оперативники японского «Отела 9» (организации по борьбе с кибертерроризмом) выслеживают опасного противника с невероятным интеллектом и физическими способностями. Главной героиней вновь станет девушка-киборг Мотоко Кусанаги.

Сериал будет доступен на платформе Netflix в апреле этого года.

Первая экранизация «Призрак в доспехах» вышла на экраны как аниме-фильм в 1995 году и стала культовой. В 2017 году Голливуд выпустил киноадаптацию «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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Теги: #сериалы Netflix