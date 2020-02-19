Билли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму про Бонда

Вместе с Билли на сцену вышли ее брат и соавтор песни Финнеас О'Коннелл.

В Лондоне прошла церемония вручения музыкальной премий BRIT Awards, лауреатом которой стала певица Билли Айлиш - как лучшая иностранная исполнительница.

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Во время мероприятия певица впервые исполнила вживую свой новый трек No Time To Die, который стал заглавной композицией нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Вместе с Билли на сценувышли ее брат и соавтор песни Финнеас О'Коннелл, бывший гитарист группы The Smiths Джонни Марр и композитор Ханс Циммер, который дирижировал оркестром.

В украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года. Роль агента 007 сыграет Дэниэл Крэйг. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемной рапсодии" Рами Малек.