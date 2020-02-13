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Билли Айлиш раскрыла дату премьеры песни к новому фильму о Джеймсе Бонде (видео)

15:56, 13 февраля 2020
Кино и музыка
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Билли Айлиш / фото REUTERS

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Сингл выйдет в ночь на 15 февраля – в 02:00 по киевскому времени.

Билли записала песню совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом и стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007.

Ранее УНИАН сообщал, как Билли Айлиш выпустила клип на песню «xanny».

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Теги: #Билли Айлиш