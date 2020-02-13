Билли Айлиш раскрыла дату премьеры песни к новому фильму о Джеймсе Бонде (видео)
15:56, 13 февраля 2020Кино и музыка
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Сингл выйдет в ночь на 15 февраля.
Билли Айлиш / фото REUTERS
Американская певица Билли Айлиш показала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
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Сингл выйдет в ночь на 15 февраля – в 02:00 по киевскому времени.
Билли записала песню совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом и стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007.
Ранее УНИАН сообщал, как Билли Айлиш выпустила клип на песню «xanny».
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