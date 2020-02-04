Режиссер "Мира Юрского периода 3" показал нового динозавра, который появится в фильме

Выход третьей части картины запланирован на лето 2021 года.

Режиссер Колин Треворроу показал нового динозавра, который появится в третьей части фильма "Мир Юрского периода".

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Ролик с малышом опубликован в Twitter постановщика.

Динозаврик принадлежит к роду травоядных, и его можно было заметить в короткометражке Треворроу "Битва в Биг-Рок". События 8-минутной ленты разворачиваются спустя год после финала второй части "Мира Юрского периода".

В третьей части "Мира Юрского периода" появятся актеры оригинального фильма 1993 года. Подробности о сюжете пока не раскрываются. Выход фильма запланирован на июнь 2021 года, передает 112.ua.