Режиссер "Мира Юрского периода 3" показал нового динозавра, который появится в фильме
10:03, 04 февраля 2020Кино и музыка
46 0
Выход третьей части картины запланирован на лето 2021 года.
Динозаврик принадлежит к роду травоядных \ скриншот с видео
Режиссер Колин Треворроу показал нового динозавра, который появится в третьей части фильма "Мир Юрского периода".
Читайте такжеПредставлен финальный трейлер фильма "Мулан"
Ролик с малышом опубликован в Twitter постановщика.
Динозаврик принадлежит к роду травоядных, и его можно было заметить в короткометражке Треворроу "Битва в Биг-Рок". События 8-минутной ленты разворачиваются спустя год после финала второй части "Мира Юрского периода".
В третьей части "Мира Юрского периода" появятся актеры оригинального фильма 1993 года. Подробности о сюжете пока не раскрываются. Выход фильма запланирован на июнь 2021 года, передает 112.ua.
next steps pic.twitter.com/8B62vFtDBY— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 31, 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter