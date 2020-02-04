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Режиссер "Мира Юрского периода 3" показал нового динозавра, который появится в фильме

10:03, 04 февраля 2020
Кино и музыка
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Динозаврик принадлежит к роду травоядных \ скриншот с видео

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Ролик с малышом опубликован в Twitter постановщика.

Динозаврик принадлежит к роду травоядных, и его можно было заметить в короткометражке Треворроу "Битва в Биг-Рок". События 8-минутной ленты разворачиваются спустя год после финала второй части "Мира Юрского периода".

В третьей части "Мира Юрского периода" появятся актеры оригинального фильма 1993 года. Подробности о сюжете пока не раскрываются. Выход фильма запланирован на июнь 2021 года, передает 112.ua.

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Теги: #фильм