"Форсаж 9": вышел трейлер самого ожидаемого фильма 2020 года

Премьера фильма запланирована на май 2020 года.

Вышел официальный трейлер фильма «Форсаж 9». Почти четырехминутный ролик был размещен на Youtube-канале The Fast Saga.

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В декабре прошлого года девятая часть «Форсажа» вошла в десятку самых ожидаемых фильмов 2020 года по версии IMDb.

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

К своим ролям вернутся Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис) и Хелен Миррен (Магдалена Шоу). Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9". Также в фильме впервые появится известный реслер Джон Сина, которому отведена не последняя роль в предстоящей саге и с которым, по всей видимости, будет бороться Доминик.

В июле 2019-го каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок «Форсажа 9». Он исполнял прыжок с балкона, когда неожиданно порвался страховочный трос. После этого он находился в искусственной коме, а съемки фильма приостановили на время. Вин Дизель стал свидетелем произошедшего.